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Antalya'nın yaylalarına mevsimin ilk karı düştü

Antalya'nın yaylalarına mevsimin ilk karı düştü

Antalya'da yaylalara mevsimin ilk karı düştü. Dün öğle saatlerinde Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkiinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde Antalya'nın yaylalarına ulaştı

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Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin yüksek rakımlı yaylaları beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan yağışla şaşkına dönen vatandaşlar cep telefonları ile o anları yayınladı, kimileri de canlı yayınla sosyal medya hesaplarına taşıdı.

Kaş ilçesine bağlı Gömbe, Korkuteli ne bağlı Manay, Osmankalfalar, Kızılcadağ Mahallesinde gece başlayan kar yağışla beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını gece gören vatandaşlar sokaklara inerek kar yağışını izlerken bazıları da sosyal medyalarından bu anları canlı yayınladı.

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