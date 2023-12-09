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Hakkari'de karla karışık yağmur etkili olmaya başladı

Hakkari'de karla karışık yağmur etkili olmaya başladı

Hakkari'de karla karışık yağmur etkili olmaya başlarken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü önceki gün Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Urfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacağını duyurdu. Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor. Hakkari Belediyesi ilgili birimleri yaşanabilecek sel taşkınlarına karşı ekipleri hazır kıta haline getirildi. Yollarda ve su kanalarında biriken sular ekipler tarafından tahliye etildi. Yağışların etkisini sürdürdüğü kente önlemler üs seviyeye çıkartıldı.
Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Van, Hakkari-Çukurca, Hakkari-Şırnak karayolunu kullanan sürücülerin toprak kayması ve kaya düşmelerine karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

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