Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapıyarlardı, 4 kişi tutuklandı!

Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda internete sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 7 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.Abone ol
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında bir internet sitesine sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile İzmir'de yürütülen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Salihli Adliyesine sevk edilen E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43) ve H.N.Ç (26), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.