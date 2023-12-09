Dilan Polat'ın çocuk bakıcısı ve kara kutusuydu! Şule'den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…
Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Gözler ise Özbekistan uyruklu Şule isimli yardımcılarındaydı. Polat çiftinin evine yerleşen, Dilan Polat'ın kıyafetlerini giyen Şule'nin ikamet iznini bittiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilen kara kutu Şule'nin son paylaşımı ise şaşkınlık yarattı!
Türkiye sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmaya kilitlendi.
Her fırsatta lüks hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dilan Polat'ın kara kutusu Şule!
Gözler ise Dilan Polat'ın kara kutusu olduğu iddia edilen yardımcısı Şule'nin üzerindeydi.
Dilan Polat'ın lüks evinden ayrılmayan, akrabalarını bile çağıran Şule, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenmişti. Üzerinde, Dilan Polat'ın kıyafetlerinin olması ise dikkat çekmişti.