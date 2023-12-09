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Cristiano Ronaldo 1200. maçında 868. golünü attı!

Cristiano Ronaldo 1200. maçında 868. golünü attı!

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı.

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Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.

Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:

TAKIM

MAÇ

GOL

Sporting Lizbon

31

5

Manchester United

346

145

Real Madrid

438

450

Juventus

134

101

Al Nassr

46

39

Portekiz Milli Takımı

205

128

TOPLAM

1200

868
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