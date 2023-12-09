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Elektrikli ısıtıcılar için ‘3 saatten fazla kullanılmamalı’ uyarısı

Elektrikli ısıtıcılar için ‘3 saatten fazla kullanılmamalı’ uyarısı

Eskişehir’de elektrikli ısıtıcı satıcıları kış aylarında sıkça kullanılan cihazların prizde fazla sürede takılmamasını tavsiye ederken, 3 saatten sonra cihazın dinlendirilmesi önerisinde bulundu.

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Elektrikli ısıtıcılar, kış aylarında vatandaşların ısınmak için tercih ettiği cihazlardan biri oluyor. Ancak bu cihazlar doğru kullanılmadığı zaman yangın gibi olaylara sebebiyet verebiliyor. Uzun süre prizde takılı kalan elektrikli cihazların elektronik aksamlarında da arızalar gelebiliyor. Elektrikli ısıtıcı satıcıları, cihazların kullanımı hakkında vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu. Yaygın olarak satılan ısıtıcılardan uyuyan ısıtıcı denilen cihazların herhangi bir devrilme söz konusu olduğunda otomatik olarak söndüğünü ifade etti. Özellikle elektrikli ısıtıcıların prizde takılı kalma süreleri ile ilgili uyarılarda bulunan esnaf, cihazların dinlendirilerek kullanılmasını önerirken 3 saatten fazla prizde takılı kalmaması gerektiğini belirtti.

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