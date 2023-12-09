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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor!

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor!

Aralık ayıyla birlikte kış mevsimi Doğu Anadolu illerinde yoğun olarak hissediliyor. Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

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Kars'ın kent merkezinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte şehir merkezinin etrafındaki dağlar beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışıyla sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizlerken karayolları ekipleri de yollarda küreme çalışması başlattı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezinde de karla karışık yağmur etkili oluyor.

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