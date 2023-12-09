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Kahta’da yağmur sonrası yollar göle döndü

Kahta’da yağmur sonrası yollar göle döndü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yağış sonrası bazı mahallelerdeki yollar göle döndü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kahta’da da sağanak etkili oldu. Yağış sonrası ilçenin farklı mahallelerindeki yollarda su birikintileri oluştu. İlçede 2 gündür etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı mahallelerde rögarlar tıkanırken yollarda göletler oluştu. Su göletleri hem vatandaşı hem de esnafı olumsuz etkilerken araçların da ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü.

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