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'Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? Metropoll Araştırma anketi çıktı

'Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? Metropoll Araştırma anketi çıktı

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Bu Pazar seçim olsa’ anketinin sonuçları yayınlandı. Buna göre 14 Mayıs'taki seçimlerle kıyaslandığında AK Parti ve HEDEP oylarını artırıyor. İYİ Parti'nin oyları ise eriyor...

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MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, son yaptıkları 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

15-19 Kasım tarihlerinde 1800 kişi ile yapılan ve hata payı +/- 2,26 olarak açıklanan anketin sonuçlarına göre 14 Mayıs seçimleriyle kıyaslandığında AK Parti oyunu 3,5 puan, HEDEP ise 2,5 puan artırıyor.

Diğer partiler 14 Mayıs'ın da altında

Karasızlar dağıtıldıktan sonra hesaplanan sonuçlara göre bu iki parti dışındaki bütün partiler 14 Mayıs'a göre daha düşük oy alıyorlar. Sencar’ın paylaştığı sonuçlara göre, kararsızlar dağıtılmadan oyların dağılımı şöyle:

AK Parti: 30,1
CHP: 18,2
HEDEP: 8,8
İYİ Parti: 7
MHP: 7,7
Yeniden Refah: 1,4
TİP: 1
Diğer: 2
Kararsız: 6,9
Protesto oy: 8,5
Cevap yok: 7,0

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

Ankette kararsız, protesto oy ve cevap yok seçeneklerinin dağılımının ardından partilerin oy oranında yaşanan değişiklik ise şöyle:
AK Parti: 38,8
CHP: 23,4
HEDEP: 11,3
İYİ Parti: 9
MHP: 9,9
Yeniden Refah: 1,8
TİP: 1,3
Diğer: 2,7

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