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Ali Babacan'a acı üstüne acı! 1 ay içinde babasından sonra annesi de vefat etti

Ali Babacan'a acı üstüne acı! 1 ay içinde babasından sonra annesi de vefat etti

Geçtiğimiz günlerde babası Hilmi Babacan'ı kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün de anne acısı yaşadı. Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan vefat etti.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kısa aralıklarla anne ve baba acısı yaşıyor. 6 Kasım'da babası Hilmi Babacan'ı toprağa veren Ali Babacan, bugün de annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin acısını yaşıyor.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti.

Babacan, Anneler Günü’nde, sosyal medya hesabından, annesi ile birlikte gülerken çekilmiş bir fotoğrafını "Böyle gülmeyi kimden mi öğrendim? Anneler Günü kutlu olsun” notuyla paylaşmıştı. 

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