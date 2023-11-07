Ali Babacan'ın babası son yolculuğunu uğurlandı! Kılıçdaroğlu, Arınç, Davutoğlu Abdulah Gül hepsi oradaydı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Babacan'ın cenaze töreninde Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 85 yaşında vefat eden babası Hilmi Babacan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Bir süre Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Hilmi Babacan için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Hilmi Babacan için düzenlenen cenaze töreninde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek de hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül de cenaze törenindeydi.

Hilmi Babacan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.