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Bucaspor forması giyen 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Bucaspor forması giyen 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

İZMİR'in Buca ilçesinde, silahla oynadıkları ileri sürülen çocuklardan Bucaspor 1928 U 14 takımı sporcularından Eyman Yada (13) göğsüne isabet eden mermi sonucu hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesinde meydana geldi. Bucaspor 1928 U14 takımı oyuncularından Eymen Yada (13) ile arkadaşı Y.C.K. (12) kime ait olduğu henüz belirlenemeyen tabancayla oynarken silah ateş aldı.

Göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralanan Eymen Yada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kulüpten taziye mesajı

Bucaspor 1928 kulübü tarafından sosyal medyada yayımlanan taziye mesajında, “U14 takımı oyuncularımızdan Eymen Yada’nın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Eymen’e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevdiklerine ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan Y.C.K.’yi yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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