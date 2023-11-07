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Paspasın altındaki yedek anahtarlarla aracını çaldılar! İçine bakın ne bıraktılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Paspasın altındaki yedek anahtarlarla aracını çaldılar! İçine bakın ne bıraktılar

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis ekipleri, sahibinin, paspasının altına bıraktığı yedek anahtarla çalınan otomobili aynı mahallede terk edilmiş olarak buldu.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Orhan Alaca'nın (47) otomobilinin evinin önünden çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin araştırması sonucu çalıntı araç Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta terkedilmiş halde bulundu.

İçerisinden herhangi bir şey alınmayan otomobilin, sahibi Alaca tarafından paspasın altına bırakılan yedek anahtar kullanılarak çalındığı tespit edildi.

Otomobilini teslim alan Alaca, otomobilinin aracını çalan kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Hırsızın aracın konsoluna oyuncak maymun koyduğunu belirten Alaca, "Paspasın altına koyduğum anahtarla aracımı kolayca çaldıkları için bana mesaj bırakmak istemiş olabilirler." dedi.

Alaca, aracını kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür etti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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