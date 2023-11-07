Kemal Kılıçdaroğlu görevi Özgür Özel'e teslim edecek! CHP'de devir teslim için tarih belli oldu

Hafta sonu yapılan CHP kurultayında genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel, yarın yapılacak tören ile görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bu görevi Özgür Özel'e teslim edecek.

İlk sınavı yerel seçimler

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özgür Özel'in genel başkanlığı almasıyla CHP'de yeni bir dönem de başlamış olacak. Partinin 8. Genel Başkanı ünvanını alan Özel'in ilk sınavı yerel seçimler olacak.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak "A takımı" denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak.

14 Kasım'da ilk grup toplantısında hitap edecek

Yeni MYK'nin 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de genel başkan olarak ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

İlk ziyaret deprem bölgesine

Özgür Özel'in, genel başkan olarak ilk yurt içi ziyaretini perşembe günü deprem bölgesi Hatay'a yapması bekleniyor. Özel, Hatay'ın ardından "ikinci memleketim" dediği Osmaniye'yi ziyaret edecek.