BIST 7.858
DOLAR 28,49
EURO 30,46
ALTIN 1.801,93
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu görevi Özgür Özel'e teslim edecek! CHP'de devir teslim için tarih belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu görevi Özgür Özel'e teslim edecek! CHP'de devir teslim için tarih belli oldu

Hafta sonu yapılan CHP kurultayında genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel, yarın yapılacak tören ile görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bu görevi Özgür Özel'e teslim edecek.

İlk sınavı yerel seçimler

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özgür Özel'in genel başkanlığı almasıyla CHP'de yeni bir dönem de başlamış olacak. Partinin 8. Genel Başkanı ünvanını alan Özel'in ilk sınavı yerel seçimler olacak.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak "A takımı" denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak. 

 14 Kasım'da ilk grup toplantısında hitap edecek

Yeni MYK'nin 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de genel başkan olarak ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

İlk ziyaret deprem bölgesine

Özgür Özel'in, genel başkan olarak ilk yurt içi ziyaretini perşembe günü deprem bölgesi Hatay'a yapması bekleniyor. Özel, Hatay'ın ardından "ikinci memleketim" dediği Osmaniye'yi ziyaret edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı düzenlendi
Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı düzenlendi
Ataşehir'de olay yaratan görüntü: "Dükkanının önüne park eden lüks araçları parçalattı"
Ataşehir'de olay yaratan görüntü: "Dükkanının önüne park eden lüks araçları parçalattı"
Kadastro İl Müdürlüğünde 100. Yıl hatıra ormanı
Kadastro İl Müdürlüğünde 100. Yıl hatıra ormanı
Bloomberg: Katar Varlık Fonu Galataport’u satın alabilir
Bloomberg: Katar Varlık Fonu Galataport’u satın alabilir
Karatecilerden 4 madalya
Karatecilerden 4 madalya
Aydın'da bir evden 16 kamyon çöp çıktı
Aydın'da bir evden 16 kamyon çöp çıktı
Akdeniz'de yeşil alanlar koruma altında
Akdeniz'de yeşil alanlar koruma altında
Organ Bağışı Haftası’nda hastalara moral ziyareti
Organ Bağışı Haftası’nda hastalara moral ziyareti
2,5 kilo uyuşturucuyla yakalandı dişimin ağrısına iyi geliyor dedi
2,5 kilo uyuşturucuyla yakalandı dişimin ağrısına iyi geliyor dedi
Kemal Kılıçdaroğlu '7. Genel Başkan' unvanını sosyal medyasına ekledi
Kemal Kılıçdaroğlu '7. Genel Başkan' unvanını sosyal medyasına ekledi
Emekli polis memuru yeğenini bağışladığı böbrekle hayata tutundurdu
Emekli polis memuru yeğenini bağışladığı böbrekle hayata tutundurdu
Orhan Gencebay hayranı güvenlik görevlisi evini "Gencebay Müzesi"ne çevirdi
Orhan Gencebay hayranı güvenlik görevlisi evini "Gencebay Müzesi"ne çevirdi