Kemal Kılıçdaroğlu '7. Genel Başkan' unvanını sosyal medyasına ekledi

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki biyografi kısmını 'Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı' olarak değiştirdi.

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CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

İkinci tura kalan seçimde saat 03.00 doğru kürsüye gelen Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni Genel Başkanı’nı açıkladı.



Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.