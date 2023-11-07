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Mardin’de 91 yaşındaki yalnız yaşayan adam evinin önünde 5 kurşunla öldürüldü

Mardin’de 91 yaşındaki yalnız yaşayan adam evinin önünde 5 kurşunla öldürüldü

Mardin’in Midyat ilçesinde 91 yaşındaki adam, evinin önünde 5 kurşunla öldürüldü. Otopsi işlemlerini başlatan emniyet olayla ilgili net bir açıklama yapmadı.

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Alınan bilgilere göre, dün akşam saat 22.00 sularında ilçenin Yemişli Mahallesi’nde oturan Gevriye Akgüç (91), evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 5 mermi isabet eden Akgüç’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgüç, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla Akgüç’ün İstanbul’da defnedileceği öğrenildi. 

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