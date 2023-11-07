Dolar/TL'de rekor denemesi, risk priminde düşüş

Dolar/TL kurunda yükseliş ivmesi devam ederken, Türkiye'nin risk primindeki düşüş de dikkat çekiyor.

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Dolar/TL 'de yükseliş ivmesi haftanın ikinci işlem gününde de devam etti.

Asya seansında sığ piyasada kur 28,63 ile yeni rekorunu gördü. Kur daha sonra 28,47 seviyesinde dengelendi. Yıl başından bu yana dolar/TL kurunda yüzde 52'yi aşan artış görüldü.

Dolar/TL'de yükseliş devam ederken risk primi de geriliyor. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) 370 baz puana geldi. Türkiye'nin gösterge tahvil faizi yüzde 39,65 seviyesinde.

Dolar/TL tarihi zirvelerinde günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederken piyasalarda bugün 2 ve 10 yıl vadeli gösterge tahvil ihaleleri ile veri gündemi takip ediliyor.