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Antalya'da kazada ağır yaralanan kadın 12 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'da kazada ağır yaralanan kadın 12 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan Yasemin Kılıç, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde yaşandı. Titreyengöl istikametine seyir halindeki Yasin Kılıç’ın kullandığı 07 ATV 739 plakalı otomobil, Herdford Caddesi'ne yaklaştığı sırada refüje çıkarak palmiyeye çarpıp hurdaya döndü. Otomobilin hafif yaralı sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, araçta yolcu olarak bulunan ve araç sürücüsünün annesi olduğu bildirilen Yasemin Kılıç araç içerisinde sıkıştı.

Olayın ardından olay yerine 112 Sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ve trafik ekipleri sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan Yasemin Kılıç, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılarak olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk annesi 53 yaşındaki turizm çalışanı Yasemin Kılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 günün sonunda hayatını kaybetti.

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