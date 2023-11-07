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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Astarı yüzünden pahalıya geliyor! Yurt dışı telefonlara gelen harç yuh çektirdi

Astarı yüzünden pahalıya geliyor! Yurt dışı telefonlara gelen harç yuh çektirdi

Yurt dışından ucuz telefon alma artık tarihe karışıyor. IMEI kayıt harçlarına %6238 oranında arttı.

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Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle teknolojik cihazların fiyatları uçtu. Türkiye’de teknolojik cihazlara gelen vergi zamları vatandaşların sitem ettirmeye devam ediyor.

Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti 2018 yılında 500 TL iken, Son 5 yılda bu tutar %6238 oranında artarak 31 bin 692 TL oldu.

Donanımhaber'den Metin Akpınar'ın haberine göre, Türkiye’de akıllı telefonların gümrük fiyatlarının üzerinden dört farklı kalemde vergi alınıyor. Bunlar sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, yüzde 50 oranında Özel Tüketim Vergisi ve son olarak yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi.

IMEI kayıt ücreti 31 BİN 692 TL oldu!

Yurt dışından telefon alanlar ise bu cihazları Türkiye’de kullanabilmek için belirli süre içeresinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden IMEI kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Halihazırda bu süre 120 gün ve bu süre aşıldığında cihaz kullanıma kapatılıyor. Yeniden değerleme oranına göre 2024 yılı itibariyle yurt dışı IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50 üzerinde zam geldi ve 31 bin 692TL oldu.

İşte yıllara göre IMEI kayıt harç ücretleri

2015 131 TL
2016 138 TL
2017 149 TL
2018 500 TL
2019 1.500 TL
2020 1.838 TL
2021 2.006 TL
2022 2.732 TL
2023 Ocak 6.091 TL
2023 Temmuz 20.000 TL
2024 Ocak 31 bin 692 TL

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