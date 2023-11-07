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Özgür Özel'den Barış Yarkadaş açıklaması! 'Gazeteciliği bırakma' diye arayacağım

Özgür Özel'den Barış Yarkadaş açıklaması! 'Gazeteciliği bırakma' diye arayacağım

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Özgür Özel Genel Başkanlığı kazansın mesleği bırakırım" iddiası sonrası dün canlı yayında gazeteciliği bıraktığını açıkladı. Özgür Özel ise, bugün kendisini arayıp "Benim yüzümden gazeteciliği bırakma" diyecek.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay öncesi "Özgür Özel Genel Başkan seçilsin mesleği bırakırım, o kadar iddialıyım" diyen Barış Yarkadaş hakkında ilk kez konuştu. Yarkadaş'ın kendisi hakkında gazetecilik sınırlarını aşan yayınlar yaptığını belirten Özgür Özel, Yarkadaş'a "gazeteciliği bırakma" diye telefon edeceğini duyurdu. İşte Özel'in o açıklaması...

- Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam. Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır.

- Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim.

- Sözüm sözdür. Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım.

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