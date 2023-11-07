İsmail Kartal Fenerbahçe’nin yeni stoper kararını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Ludogorets maçındaki stoper tandemi merak konusuydu. İsmail Kartal'ın söz konusu maç için kararını verdiği belirtildi.

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Luan Peres, Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun sakatlıkları bulunurken, Samet Akaydin ve Mert Müldür ise UEFA kadrosunda yer almıyor. Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın stoper tercihlerini kimden yana kullanacağı merak konusuydu.

Sabah'ın haberine göre İsmail Kartal, Bulgaristan deplasmanında Oosterwolde'nin yanında Miguel Crespo'ya şans verecek. Haber detayında Miguel Crespo'nun kariyerinde sadece 2 maçta stoper olarak görev aldığı bilgisi geçildi.