İşte öptürmemesinin nedeni! Hakan Fidan, ABD'li Bakan'ın küstahlığına böyle cevap verdi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in kendisini öpmesine izin vermediği görüntü olay oldu. Bakan'ın ABD'li Bakan'ı geri itmesinin nedeni ortaya çıktı. Fidan, Blinken'in küstahlığına kızarak o harekete yapmış. İşte Dışişleri'nde yaşananların perde arkası...

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ankara ziyaretine, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kendisini öpmek isteyen Blinken'i engellediği anların görüntüleri damga vurdu. Hakan Fidan'ın neden böyle yaptığının perde arkasını Hürriyet yazarı Hande Fırat yazdı. ABD'li Bakan görüşme öncesi iküstahlık yapınca, Hakan Fidan haddini bildirmiş. İşte Hande Fırat'ın yazısının ilgili bölümü:

Hakan Fidan neden geri çekildi?

Bölge turu çerçevesinde Ankara’ya gelen Blinken’in Dışişleri Bakanlığı’nın girişinde, Fidan ile tokalaşırken öpmek için hamle yapması ancak Hakan Fidan’ın geri çekilmesi gözlerden kaçmadı. O an sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Peki Fidan niye geri çekildi?

Araçta telefonu kapatmayıp Fidan'ı bekletti

- Blinken’ın aracı Dışişleri Bakanlığı’nın kapısına geldiğinde, her konuk bakana yapıldığı gibi Hakan Fidan aşağıya inerek, bakanlığın kapısının önüne çıktı.

- Ancak Blinken arabadan inmedi, telefonla konuşmakta olan Blinken arabadan çıkmayınca; Fidan da geriye dönerek içeri girdi.

- Diplomatik nezaketsizlik gösteren Blinken’ı içeride karşılayan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı’nın öpme hamlesini de geri çevirdi.