Bayern Münih - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak. Mücadelede Portekizli hakem Antonio Nobre görev alacak.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak.
İstanbul'da maçın büyük bölümünü üstün oynadığı rakibine karşı 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Almanya'dan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'le 8 Kasım Çarşamba akşamı Allianz Arena'da karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayımlanacak mücadeleyi Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.
Aslan, bu dev maç öncesinde grupta 4 puanla 2. sırada bulunuyor.