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Bayern Münih - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Bayern Münih - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

​Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak. Mücadelede Portekizli hakem Antonio Nobre görev alacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak.

İstanbul'da maçın büyük bölümünü üstün oynadığı rakibine karşı 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Almanya'dan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'le 8 Kasım Çarşamba akşamı Allianz Arena'da karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayımlanacak mücadeleyi Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.

Aslan, bu dev maç öncesinde grupta 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

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