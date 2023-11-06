BIST 7.868
DOLAR 28,44
EURO 30,52
ALTIN 1.810,12
HABER /  SPOR

Kayserispor, Alanyaspor'u tek golle yendi

Kayserispor, Alanyaspor'u tek golle yendi

Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Alanyaspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 64'te Thiam ile bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.

Fatih Tekke ilk maçında puanla tanışamadı

Alanyaspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk maçta puan alamadı.

Bu sonucun ardından 19 puana yükselen Kayserispor gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

10 puanda kalan Alanyaspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK, Rizespor'u net skorla geçti
Gaziantep FK, Rizespor'u net skorla geçti
İran: ABD ateşkes istediği mesajını bize iletti
İran: ABD ateşkes istediği mesajını bize iletti
Guterres: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü
Guterres: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü
Avrupa Birliği: İsrail, AB için dost ve müttefiktir
Avrupa Birliği: İsrail, AB için dost ve müttefiktir
Beşiktaş, Burak Yılmaz'la yola devam edecek!
Beşiktaş, Burak Yılmaz'la yola devam edecek!
AFP'den "Erdoğan, Blinken'ı önemsemedi" vurgusu
AFP'den "Erdoğan, Blinken'ı önemsemedi" vurgusu
İsrail her 10 dakikada 1 çocuk öldürdü
İsrail her 10 dakikada 1 çocuk öldürdü
Zelensky'den Hamas yorumu: Teröristlerin olduğu yerde kural olmaz
Zelensky'den Hamas yorumu: Teröristlerin olduğu yerde kural olmaz
Galatasaray'dan Ali Koç'a 'FETÖ' ile cevap
Galatasaray'dan Ali Koç'a 'FETÖ' ile cevap
Malatya'da 372 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da 372 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Galatasaray Süper Kupa için kararını verdi
Galatasaray Süper Kupa için kararını verdi
Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti