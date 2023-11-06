Kayserispor, Alanyaspor'u tek golle yendi

Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Alanyaspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 64'te Thiam ile bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.
Fatih Tekke ilk maçında puanla tanışamadı
Alanyaspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk maçta puan alamadı.
Bu sonucun ardından 19 puana yükselen Kayserispor gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
10 puanda kalan Alanyaspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.