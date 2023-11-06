Galatasaray Süper Kupa için kararını verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına karşı çıktı, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık" dedi.

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Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlarının karşılaştığı Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynatılacak olmasına dair tepkiler büyüyor. Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da finalin Suudi Arabistan'da değil, Türkiye'de oynanmasını istediklerini açıkladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Divan Kurulu’nun görüşü, kupanın Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de oynanmasının daha güzel olacağı. Hatta herkesin istediği bir şey var; ‘Süper Kupa Türkiye’de oynansın, eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası’ydı. Kupayı da cumhurbaşkanının elinden almak istiyoruz’ diye bir görüş çıktı. Bunu da zaten deklare edecekler” diye konuştu.

FENERBAHÇE 'İSTANBUL YA DA SAMSUN OLSUN' DEDİ

Galatasaray'ın bu yönde karar almasıyla iki kulüp de finalin Türkiye'de oynanmasını istediğini deklare etmiş oldu. Fenerbahçe'de dün düzenlenen Divan Kurulu toplantısında, finalin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanması yönünde tavsiye kararı alındı.

Önergede, "Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa Finali'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'nin tarihine, şan ve şerefine bağdaşmayacağından, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasının kabulünün Yüksek Divan Kurulunun oylarına sunulmasını teklif ederiz" ifadeleri yer aldı ve yapılan oylama sonucunda önerge oybirliğiyle kabul edildi.

TFF, Süper Kupa müsabakasının 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu.