Adıyaman’da otomobil tarlaya uçtu

Sırbistan'da Vojvodina Müftülüğüne 'Herkesin kaderini Netanyahu belirleyecek' mektubu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İnsanlık katliam karşısında sessiz kalmayacağını söylüyor

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