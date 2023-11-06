BIST 7.873
DOLAR 28,44
EURO 30,53
ALTIN 1.815,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman’da otomobil tarlaya uçtu

Adıyaman’da otomobil tarlaya uçtu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ve tarlaya uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre M.D. (39) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada sürücü M.D (39) ile otomobilde bulunan F.D (35), G.D(50), M.İ (18) ve A.D (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sırbistan'da Vojvodina Müftülüğüne 'Herkesin kaderini Netanyahu belirleyecek' mektubu
Sırbistan'da Vojvodina Müftülüğüne 'Herkesin kaderini Netanyahu belirleyecek' mektubu
Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin makaron ve 172 litre kaçak içki ele geçirildi!
Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin makaron ve 172 litre kaçak içki ele geçirildi!
İsrail savaş uçakları Gazze Şifa Hastanesi'nin güneş enerjisi panellerini bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze Şifa Hastanesi'nin güneş enerjisi panellerini bombaladı
Kovid-19 aşısı olmayınca BioNTech'in kârı çakıldı!
Kovid-19 aşısı olmayınca BioNTech'in kârı çakıldı!
Yalova'da 140 üniversite öğrencisi hastanelik oldu!
Yalova'da 140 üniversite öğrencisi hastanelik oldu!
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İnsanlık katliam karşısında sessiz kalmayacağını söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İnsanlık katliam karşısında sessiz kalmayacağını söylüyor
Dilan ve Engin Polat'ın emniyette sergilenen araçları yediemin otoparkına çekildi
Dilan ve Engin Polat'ın emniyette sergilenen araçları yediemin otoparkına çekildi
İran lideri Hamaney, Irak Başbakanı Sudani ile Gazze'yi görüştü
İran lideri Hamaney, Irak Başbakanı Sudani ile Gazze'yi görüştü
Eren Erdem görevinden ayrıldı! WhatsApp mesajıyla duyurdu!
Eren Erdem görevinden ayrıldı! WhatsApp mesajıyla duyurdu!
Gaziantep'ten 10 ayda 8,2 milyar dolarlık ihracat
Gaziantep'ten 10 ayda 8,2 milyar dolarlık ihracat
Ürdün Başbakanı sert çıktı İsrail'e kırmızı çizgi uyarısı yaptı: Ürdün bunu savaş ilanı olarak değerlendirecek
Ürdün Başbakanı sert çıktı İsrail'e kırmızı çizgi uyarısı yaptı: Ürdün bunu savaş ilanı olarak değerlendirecek