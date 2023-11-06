Adıyaman’da otomobil tarlaya uçtu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ve tarlaya uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre M.D. (39) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.
Kazada sürücü M.D (39) ile otomobilde bulunan F.D (35), G.D(50), M.İ (18) ve A.D (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.