İsrail savaş uçakları Gazze Şifa Hastanesi'nin güneş enerjisi panellerini bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.

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İsral'in Gazze'ye saldırıları artarak devam ediyor. Katliamın 31. gününde öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti. Yerinden edilen Filistinli sayısı ise 1 milyon 600 bin oldu.

İsrail savaş uçaklarının aralıksız bombardımanında hastaneler vurulmaya devam ederken sağlık hizmeti için kullanılan enerji de hedef alınıyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.