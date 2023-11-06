İran lideri Hamaney, Irak Başbakanı Sudani ile Gazze'yi görüştü

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze’deki son durumun yanı sıra ikili ilişkileri ele aldı.

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, resmi ziyaretler için Tahran’da bulunan Irak Başbakanı Sudani ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak hükümeti ve halkının Gazze'ye destek verme konusundaki iradesini takdir ettiğini belirten Hamaney, Gazze halkının öldürülmesinin durdurulması için İslam dünyasının ABD ve İsrail üzerindeki siyasi baskısını artırması gerektiğini vurguladı.

Hamaney, “Bölgenin önemli bir ülkesi olan Irak, bu alanda özel bir rol oynayabilir, Arap dünyası ve İslam dünyasında yeni bir çizgi oluşturabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren tüm delillerin ABD’nin bu savaşın yönetilmesinde doğrudan rol aldığını gösterdiğini söyleyen Hamaney, ABD’nin doğrudan rolünün bu suçların daha da artmasına sebep olduğunu aktardı.

Hamaney, ABD’nin askeri ve siyasi yardımının olmaması durumunda İsrail'in bu filleri devam ettiremeyeceğini ifade ederek, “ABDliler Gazze'deki suçlarda Siyonistlerin suç ortaklarıdır.” ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşanan tüm “katliamlara rağmen” İsrail’in bu konuda şu ana kadar başarısız olduğunu kaydeden Hamaney, İsrail’in kaybettiği itibarını geri kazanamadığını ve gelecekte de kazanamayacağını vurguladı.

Hamaney, Gazze'deki bombalamaların durdurulması için ABD ve İsrail üzerindeki siyasi baskının artırılması için her taraftan çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti ve Irak, birbirleriyle koordineli çalışarak bu konuda rol oynayabilir ve etki sahibi olabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile Irak arasındaki ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ikili işbirliğine de değinen Hamaney, ilişkilerin iyi yönde devam ettiğini ifade ederek ilişkilerin seyrindeki hızın düşmemesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani beraberindeki heyetle bu sabah Tahran’a gelmiş İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de görüşmüştü.

Sudani’nin ziyaretinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Bağdat temaslarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekmişti.