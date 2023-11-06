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Silahla vurulan kişi banka şubesine sığındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Silahla vurulan kişi banka şubesine sığındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahla vurularak yaralanan bir kişi banka şubesine sığındı.

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Atatürk Caddesi'nde Anıl A. (19), kaldırımda yürüdüğü sırada henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla bacağından vurularak yaralanan Anıl A, yakındaki bir banka şubesine girdi. Saldırıda banka şubesinin camına da bir kurşun isabet etti.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Anıl A, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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