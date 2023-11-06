Soma'da yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde hizmet veren devlet hastanesinde elektrik panosundan yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken ayakta tedavi gören hastalar tahliye edildi.

Abone ol

Manisa’da Soma Devlet Hastanesi morgunda saat 11.00 civarında, hastane personeli tarafından dumanların yükseldiği fark edildi. Bilgi verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle hastalar acil bir şekilde hastane bahçesine tahliye edildi ve planlanmış ameliyatlar gerçekleştirilemedi.

Kısa sürede söndürüldü

4 katlı hastane binasının bodrum katında başlayan yangın, elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklandığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı ve 1 saat süren yoğun çabalar sonucunda yangını kontrol altına aldılar. Aynı süre zarfında içeride biriken duman da tahliye edildi.