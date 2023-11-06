BIST 7.860
DOLAR 28,43
EURO 30,60
ALTIN 1.815,20
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

KPSS sınavının yapılacağı tarihler belli oldu!ÖSYM Başkanı açıkladı

KPSS sınavının yapılacağı tarihler belli oldu!ÖSYM Başkanı açıkladı

2024 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı tarihler belli oldu. İSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıkladı.

Abone ol

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 yılında yapılacak KPSS sınavının tarihlerini açıkladı. İşte KPSS sınav takvimi...

- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da,
- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da,
- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da,
- 2. gün oturumları 21 Temmuz’da,
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta,
- KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de,
- KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de,
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak...

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop'ta avcılar 300 kiloluk dev domuz vurdu!
Sinop'ta avcılar 300 kiloluk dev domuz vurdu!
Teknopark İstanbul, 26. Asya Bilim Parkları Birliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak
Teknopark İstanbul, 26. Asya Bilim Parkları Birliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak
Tuzlaspor'dan Ali Koç hakkında çok sert açıklama: 'Fırıldak Ali'
Tuzlaspor'dan Ali Koç hakkında çok sert açıklama: 'Fırıldak Ali'
Erdoğan 'bir kez daha hilal ve haçlı savaşını mı istiyorsunuz?' diye sordu Josep Borrell'den kritik açıklama
Erdoğan 'bir kez daha hilal ve haçlı savaşını mı istiyorsunuz?' diye sordu Josep Borrell'den kritik açıklama
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde görünüm
Hulusi Akar: "Azerbaycan’da tüm dünya Türk’ün gücünü gördü"
Hulusi Akar: "Azerbaycan’da tüm dünya Türk’ün gücünü gördü"
14. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul’da gerçekleşecek
14. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul’da gerçekleşecek
Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
Türk devletleri, medya alanında "yeni birlik" kuruyor
Türk devletleri, medya alanında "yeni birlik" kuruyor
Hollanda'da Türk camisine saldırı düzenlendi!
Hollanda'da Türk camisine saldırı düzenlendi!
Dilan-Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Dilan-Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Ekonomist Şenol Babuşcu hesapladı! Asgari ücret kaç TL olur?
Ekonomist Şenol Babuşcu hesapladı! Asgari ücret kaç TL olur?