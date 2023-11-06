KPSS sınavının yapılacağı tarihler belli oldu!ÖSYM Başkanı açıkladı

2024 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı tarihler belli oldu. İSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıkladı.Abone ol
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 yılında yapılacak KPSS sınavının tarihlerini açıkladı. İşte KPSS sınav takvimi...
- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da,
- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da,
- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da,
- 2. gün oturumları 21 Temmuz’da,
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta,
- KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de,
- KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de,
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak...