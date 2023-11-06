Teknopark İstanbul, 26. Asya Bilim Parkları Birliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Asya Bilim Parkları Birliğince düzenlenen, Asya merkezli teknopark ve teknoloji şirketlerinin bir araya geldiği Asya Bilim Parkları Birliği Konferansı'nın 26'ncısı Teknopark İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, Asya'nın önde gelen teknoloji şirketleri ve teknoparklarının katılımıyla gerçekleştirilecek konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

14 Kasım'daki konferans, Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenecek.

Etkinlik bu yıl 'Asya bilim ve teknoloji parklarını İpek Yolu modelinde birleştirmek' temasında gerçekleştirilecek.

İpek Yolu, tarih boyunca farklı kültürleri, coğrafyaları ve ticaret yollarını birbirine bağlayan önemli bir ağın sembolü. Tarihte bu yol ticaret ve bilginin akışını teşvik ederek farklı bölgelerin inovasyon ve işbirliği potansiyelini ortaya çıkarıyor.

İpek Yolu, eski çağlardan günümüze uzanan köklü geçmişiyle, farklı kültürlerin etkileşimi ve zenginliğini yansıtan bir anlam taşıyor.

Konferansın teması olan 'Asya bilim ve teknoloji parklarını İpek Yolu modelinde birleştirmek' bu tarihi bağlamı modern teknoloji ve iş dünyasına taşımayı amaçlıyor.

Geçmişte ticaretin ana yolu olan 'İpek Yolu' günümüzde teknoloji transferinin gerçekleşeceği önemli kanallardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Konferans, farklı ülkelerin teknoparkları ve şirketlerini bir araya getirerek işbirliği, bilgi paylaşımı ve inovasyonun önemini vurgulayacak, aynı zamanda İpek Yolu'nun geçmişten gelen mirasını günümüzdeki iş ilişkilerine entegre etmenin önemini gösterecek.

Konferansla birlikte İstanbul bir kez daha tarih ve inovasyonun kucaklaştığı bir platforma dönüşecek.