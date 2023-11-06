Vedat Işıkhan'dan emeklinin yüzünü güldürecek maaş açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son dakika konuşmasında emekli maaşına iyi bir zam bekleyen vatandaşları umutlandırdı

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Emekliler ocak ayında maaşlarına oldukça yüksek bir zam oranı beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan bir son dakika açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu"na katıldı. Çalışkan burada yaptığı konuşmada beklentileri değerlendirdi. Özellikle emeklilerin beklediği emekli maaşına zam olayına değinen Bakan Işıkhan "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" diye konuştu.