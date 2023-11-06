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Dışişleri Bakanlığı önünde ABD’li Bakan Blinken’e Filistin protestosu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanlığı önünde ABD’li Bakan Blinken’e Filistin protestosu

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan farklı sivil toplum kuruluşları, Ankara’da bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin’e askeri harekat düzenleyen İsrail’i protesto etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Görüşmelerin sürdüğü sırada Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan farklı sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlar ise Bakan Blinken ve Filistin’e askeri harekat düzenleyen İsrail’i protesto etti.

Ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla birlikte slogan atan kalabalık, eylemlerinin Blinken’in Ankara’dan ayrılına kadar devam edeceğini belirtti.

Filistin ve Türk bayrakları açan onlarca kişi, "Katil Blinken Türkiye'den defol" sloganı attı. Polis, protestoculara müdahale etti.

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