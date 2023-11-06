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'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı belli oldu

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'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı belli oldu

Tutuklanan Dilan-Engin Polat'ın cezaevi şartları ortaya çıktı. Günlük harcamasını açıklayarak sosyal medyada gündem olan fenomen Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı sürede harcayabileceği aylık tutar ortaya çıktı.

'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı belli oldu

Sıklıkla lüks yaşantısı, harcadığı paralar ve açıklamalarıyla adından söz ettirirken son bir aydır hakkındaki iddialarla gündeme gelen Dilan Polat; eşi, kardeşleri ve yakınlarıyla birlikte geçtiğimiz gün tutuklandı.

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'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı belli oldu

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalar sebebiyle tutuklanan fenomen geçtiğimiz aylarda "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" diyerek dikkat çekmişti.

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'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı belli oldu

Tutuklanma kararı sonrası "Oğluma kim bakacak" diyerek ağlamaya başlayan fenomen cezaevindeyken çocuklarıyla özel bir uygulama üzerinden iletişim kurabilecek.

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'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı belli oldu

Engin Polat ve Dilan Polat cezaevinde ise birbirini hiç görmeyecek.

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