'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı belli oldu
Tutuklanan Dilan-Engin Polat'ın cezaevi şartları ortaya çıktı. Günlük harcamasını açıklayarak sosyal medyada gündem olan fenomen Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı sürede harcayabileceği aylık tutar ortaya çıktı.
Sıklıkla lüks yaşantısı, harcadığı paralar ve açıklamalarıyla adından söz ettirirken son bir aydır hakkındaki iddialarla gündeme gelen Dilan Polat; eşi, kardeşleri ve yakınlarıyla birlikte geçtiğimiz gün tutuklandı.
Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalar sebebiyle tutuklanan fenomen geçtiğimiz aylarda "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" diyerek dikkat çekmişti.
Tutuklanma kararı sonrası "Oğluma kim bakacak" diyerek ağlamaya başlayan fenomen cezaevindeyken çocuklarıyla özel bir uygulama üzerinden iletişim kurabilecek.
Engin Polat ve Dilan Polat cezaevinde ise birbirini hiç görmeyecek.