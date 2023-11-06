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Bakan İbrahim Yumaklı'dan hasar tazminatı ödemesi açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan İbrahim Yumaklı'dan hasar tazminatı ödemesi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen ay 19 bin üreticiye 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emeğin ve alın terinin yanında olduklarını belirtti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile üreticilerin emeğini sigorta altına aldıklarına işaret eden Bakan Yumaklı, "Bu kapsamda 19 bin üreticimize ekim ayı içerisinde toplam 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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