Kayseri'de 410 bin dekar arazi tarımsal üretime kazandırıldı!

Kayseri'de, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında son 3 yılda 410 bin dekar arazi tarımsal üretime kazandırıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, TAKE Projesi kapsamında son üç yılda ildeki 34 bin çiftçiye 11 bin ton arpa, buğday, aspir, nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, Macar fiği, korunga ve karışım yem bitkisi tohumu verildi.

Yüzde 50-75 hibe ile verilen tohumlar sayesinde kentte 410 bin dekar atıl, ekilmeyen ve nadasa bırakılan arazi tarımsal üretime kazandırılmış oldu.

"Amacımız çiftçilerimizin ürettiği ürüne değer katmak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, TAKE Projesi ile hem çiftçileri desteklemeyi hem de atıl ve nadasa bırakılan arazileri tarımsal üretime kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl 70 bin olmak üzere 410 bin dekar nadas ya da atıl araziyi tarımsal üretime kazandırarak en büyük hedeflerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Saklav, şunları kaydetti:

"Bir hafta önce de 2 bin 700 çiftçimize 660 ton buğday ve 600 ton da arpayı, Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz destekleriyle dağıttık. Çiftçilerimize tohum dağıtarak, 70 bin dekar nadasa bırakılmış, atıl tarım arazisini üretime kazandırmayı amaçladık. Bu kapsamda Bünyan ilçemizde de çiftçilere yaklaşık 150 ton arpa tohumunu yüzde 50 hibe ile verdik. Burada yaklaşık 8 bin 500 dekar alanda ekim yapılacak. Amacımız çiftçilerimizin ürettiği ürüne değer katmak. Bu kapsamda da çiftçilerimizi desteklemek istiyoruz."

"İlk defa devlet destekli sertifikalı tohum aldım"

Proje kapsamında 400 kilogram sertifikalı arpa tohumu verilen çiftçi Yaşar Tuluk (24) ise Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde baba mesleğini 4 yıldır severek sürdürdüğünü anlatan Tuluk, şöyle konuştu:

"Yüzde 50 hibe ile 400 kilogram arpa tohumu aldım. Tarlaya şu anda ekiyorum. Toplam 300 dekara yakın ekim alanım var. İlk defa devlet destekli sertifikalı tohum aldım. Herkese tavsiye ediyorum. Böyle uygulamalarla bizleri destekledikleri için başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bakanımıza, il ve ilçe tarım müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tohumun yüzde 50 hibeli olması, sertifika desteğini almamız, mazot, gübre destekleri olsun çok memnunuz."

Tuluk, üniversiteyi bitirdikten sonra da bilinçli bir çiftçi olarak mesleğine devam edeceğini dile getirdi.