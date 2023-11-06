Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüklerini ifade ederek, “Mazbatadan sonra devir teslim yapacağız" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay süreci boyunca CHP'nin bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleni yaşadığını dile getirerek, “Bir genel başkanın demokratik bir yarışla, çoklu bir yarışla değişebileceğini bütün Türkiye gördü. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya, hem de Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var” ifadesini kullandı.

“Kılıçdaroğlu ile telefonla görüştük, mazbatadan sonra devir teslim yapacağız"

Özel, “Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?” sorusuna ise şu cevabı verdi:



“Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte, bütün Türkiye'nin gözü önünde partimize yakışır bir şekilde yapacağız” yanıtını verdi.