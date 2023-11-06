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Adana'da 15 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada

Adana'da 15 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada

Adana'da 15 evden para ve ziynet eşyası çalan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde kapıları zorlanarak girilen 15 evden 2 milyon lira tutarında para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, olayların yaşandığı binaların ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından yola çıkarak 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Osmaniye'den Adana'ya gelerek hırsızlık yapıp yeniden yaşadıkları kente döndükleri belirlenen şüpheliler L.G. (17), Pınar G. (18) ve Mine A. (19) adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Benzer olaylardan çok sayıda suç kayıtları bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, Mine A. ile birlikte hareket eden ve kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Toros Mahallesi'ndeki bir daireden 400 bin liralık ziynet eşyası çalınması olayına karışan Mine A'nın da arasında olduğu şüphelilerin apartmana giriş çıkış anları binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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