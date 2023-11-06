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SGK yeni listeyi açıkladı! Bu 5 mesleği yapanlar erken emekli olacak

SGK yeni listeyi açıkladı! Bu 5 mesleği yapanlar erken emekli olacak

Çalışma saatlerinin fazlalığından dert yanan vatandaşlar erken olmak için gün sayıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hakkı kazanacak meslek gruplarına dair yeni bir liste yayımladı. İşte ayrıntılar...

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik haklarına sahip meslek gruplarının listesini güncelleyerek çalışanları heyecanlandırdı. Artık hangi meslekler daha erken yaşta emekli olabilir ve daha yüksek emekli maaşı alabilir, bu liste ile netlik kazanıyor.

Yeni liste, hangi mesleklerin daha erken emeklilik fırsatına sahip olacağını gösteriyor. Daha erken emekli olma fırsatı yakalayacak meslekler şöyle:

-Maden işçileri

-Kamu sektörü çalışanları

-Öğretmenler

-Havacılık sektöründe çalışanlar

-Sağlık sektöründe çalışanlar

Uzun hizmet süreleri etkili

Maden işçileri, ağır çalışma koşulları nedeniyle daha erken emekli olabiliyor. Bu kapsamda, madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar, 1800 gün fiili hizmet süresi yerine 1800 gün daha az prim ödeyerek emekli olabiliyor.

Kamu Sektörü çalışanları ise uzun hizmet süreleri nedeniyle daha erken emekli olabiliyor. Bu kapsamda, polis, asker, öğretmen, sağlık çalışanı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 3600 gün daha az prim ödeyerek emekli olabiliyor.

Öğretmenler de uzun hizmet süreleri sebebiyle erken emekli olabiliyor. Bu kapsamda pilot, kabin memuru ve yer hizmetleri personeli gibi havacılık sektöründe çalışanlar 3600 gün daha az prim ödeyecek emekli olabiliyor.

Öte yandan; her meslek grubunun şartları ve süreçleri farklı olduğundan SGK ile doğrudan iletişimde geçmekte yarar var.

SGK
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