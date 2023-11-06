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Haftanın ilk işlem günü piyasalar! Doların ateşi yüksek, Euro zirvede

Haftanın ilk işlem günü piyasalar! Doların ateşi yüksek, Euro zirvede

Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? Yatırımcılar rakamları merak ediyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 28,42 seviyesinden güne başladı. Euro/TL ise 30,57 seviyesine ulaşarak zirveye çıktı.Altında bugün düşüş var. Gram altın 1813 liradan alıcı buluyor.

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Dolar ve Euro'nun yükselişi sürüyor. Son haftalarda peş peşe rekorların geldiği döviz kurunda, haftanın ilk işlem gününde Euro, zirveyi gördü. 

Son dönemde 28 TL seviyesinde seyreden ve üst üste rekor yenileyen Dolar/TL, bugün 28,4254 seviyesinden güne başladı.

Euro/TL ise en son Temmuz ayında zirveyi görmüştü. Uzun zaman 30 TL sınırında seyreden Euro, bugün 30,5703 seviyesine çıkarak zirveyi gördü.

Altın ne kadar oldu?

Altının onsu 1.982 dolardan işlem görürken gram altın 1.813, çeyrek altın 2.994,cumhuriyet altını 11.979 liradan alıcı buluyor.

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