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Fenerbahçe Opet, ilk maçında Calcit Kamnik'i konuk edecek!

Fenerbahçe Opet, ilk maçında Calcit Kamnik'i konuk edecek!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Opet, gruptaki ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ile karşılaşacak.

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Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl yarı finalde VakıfBank ile eşleşen Fenerbahçe Opet, rakibini ilk maçta deplasmanda 3-0 yenmesine karşın evinde 3-0 mağlup olarak altın setle finale veda etmişti.

Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik ise geçen sezon elemelerde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a her iki maçta da mağlup olarak gruplara kalamamıştı

Müsabakayı Çekya Voleybol Federasyonundan Vlastimil Kovar ve İspanya Voleybol Federasyonundan Carlos Alberto Robles Garcia yönetecek.

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