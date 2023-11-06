BIST 7.706
DOLAR 28,42
EURO 30,53
ALTIN 1.813,38
HABER /  SPOR

Arda Güler'in maç kadrosunda olduğu Real Madrid taraftarını üzdü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Arda Güler'in maç kadrosunda olduğu Real Madrid taraftarını üzdü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. İlk kez maç kadrosuna giren Arda Güler beklentilere rağmen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi.

Abone ol

Madrid kentinin iki takımı, Real Madrid ve Rayo Vallecano'yu karşı karşıya getiren derbi maçı berabere sona erdi. Bu sonuçla Real Madrid liderlik koltuğundan ikinciliğe geriledi.

Karşılaşmada ev sahibi Real Madrid özellikle ikinci yarı tek kale oynasa da Rayo Vallecano defansını geçmeyi başaramadı.

Eflatun beyazlılar aldıkları beraberlikle puanını 29'a çıkararak, liderliği 31 puandaki Girona'ya kaptırdı.

Rayo ise 18 puanla 9.lukta kaldı.

Diğer yandan Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler ilk defa maç kadrosuna alınsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi.

İtalyan teknik adam, ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerini Rodrygo Goes, Tony Kroos ve Nacho'dan yana kullandı.

Ancelotti, maçtan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Arda'yı az sürelerle yavaş yavaş oynatacağını, futbolcu için özel bir program uyguladıklarını" söylemişti.

Ancelotti: Doğru fırsat gelmedi

Teknik direktör Carlo Ancelotti maçın ardından genç oyuncuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı. Deneyimli antrenör, Arda Güler'in yakında oynayacağını kaydetti ve "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.

İspanya'da Arda Güler'e beğeni artıyor

Diğer yandan İspanya'da Arda Güler'e olan ilginin her geçen gün arttığı görüldü.

Spor gazetesi Marca bugün "Arda sahneye çıkıyor" manşetiyle çıktı.

Ayrıca Türk futbolcunun sosyal paylaşım platformu "X"deki resmi hesabından yaptığı maç günü yaptığı ve futbola başladığı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e gelişene kadar olan kariyerine atıfta bulunduğu animasyonlu video paylaşımı geniş yankı uyandırdı.

Arda'nın paylaşımı kısa sürede 6,5 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken İspanyol basını "Real Madrid bu videonun etkisinin bu kadar büyük olacağını beklemiyordu ve çok etkilendi." yorumunda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İsrail askerleri ev bastı Filistinli cesur kızı yaka paça gözaltına aldılar
İsrail askerleri ev bastı Filistinli cesur kızı yaka paça gözaltına aldılar
İŞKUR Antalya il müdürünün feci ölümü
İŞKUR Antalya il müdürünün feci ölümü
Kemal Kılıçdaroğlu rezil olarak gitmeyi kendi seçti! Siyasette izi tozu kalmayacak...
Kemal Kılıçdaroğlu rezil olarak gitmeyi kendi seçti! Siyasette izi tozu kalmayacak...
Cem Garipoğlu'nun babası mahkemeye başvurdu! Oğlumun mezarı açılsın DNA testi yapılsın
Cem Garipoğlu'nun babası mahkemeye başvurdu! Oğlumun mezarı açılsın DNA testi yapılsın
Kan donduran cinayet! Öldürdüler, parçalara ayırdılar, arazide yaktılar...
Kan donduran cinayet! Öldürdüler, parçalara ayırdılar, arazide yaktılar...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara’ya geldi! Gündem Gazze'deki soykırım...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara’ya geldi! Gündem Gazze'deki soykırım...
KYK yurdunda bir asansör kazası daha! 8 kattan düştü! Öğrenciler Vali'ye isyan etti
KYK yurdunda bir asansör kazası daha! 8 kattan düştü! Öğrenciler Vali'ye isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li vekillere dövdü! 'Milletvekili falan tanımam'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li vekillere dövdü! 'Milletvekili falan tanımam'
CHP'de yeni Parti Meclis'i üyeleri seçiliyor! Özgür Özel'in A Takımı'nda kimler var?
CHP'de yeni Parti Meclis'i üyeleri seçiliyor! Özgür Özel'in A Takımı'nda kimler var?
Ege Denizi’nde korkutan deprem!
Ege Denizi’nde korkutan deprem!
Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini engelleyen kişiyi açıkladı
Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini engelleyen kişiyi açıkladı