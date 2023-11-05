Ali Koç Divan Kurulu Olağan toplantısında sert konuştu: Saf belirleyeceksiniz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasım ayı Divan Kurulu Olağan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. TFF'ye gidiyorum. Gizli çekilmiş görüntüleri gösteriyorum.İki takım arasında pazarlık yapılıyor." şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu Kasım ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamalarının tamamı;

"Yaşasın Cumhuriyet"

"Şanlı, şerefli tarihimizin 100. yılını tamamladık. Cumhuriyet'in 100. yılını hep birlikte kutladık. Türkiye'nin ne kadar şanslı ve ayrıcalıklı olduğunu, yaşadığımız bölgede olanları görünce bir kez daha anlıyoruz.

Atamızın, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ifadesinin ne demek olduğunu, Cumhuriyet'in içinde neler barındırdığını yaşayarak görüyoruz.

Çok şanslıyız. Geçmişine sahip çıkamayan ulusların, geleceği de risk altındadır. Bunu da birçok kez gördük.

Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bize bu Cumhuriyeti emanet edenleri bir kez daha şükranlar anmak istiyorum. Onların önünde saygıyla eğilmek istiyorum."

"Kimse kılını kıpırdatmıyor"

"Burada değineceğim konular inşallah Türk futbolu için bir milat olur.

Bu artık yaşanacak durumdan çıktı. Devlete çağrı yapıyoruz, TFF'ye çağrı yapıyoruz, oraya buraya çağrı yapıyoruz ama kimse kılını kıpırdatmıyor.

Siz değiştirirsiniz, değiştirmezsiniz; biz değiştirmek için görev süremizin kalan kısmında her şeyi yapacağız."

"Bardağı taşıran son damladır"

"Hocamız İsmail Kartal'ın PFDK'ya sevk edilmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Onun arkasında o kadar çok bilgiler, belgeler var ki artık yeter dedik.

Biz bunu değiştirmek için görev süremizin kalan bölümünde bu iş için şampiyonluk kadar mücadele edeceğimizi belirtmiştir. Devlete, TFF'ye, her yere çağrı yapıyoruz; kimse kılını kıpırdatmıyor. Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız.

"Trabzonspor'u tebrik ederim"

"Dünkü maç aslında buranın havasını biraz bozdu. Trabzonspor'u tebrik ederim. Dün gece iyi değildi. Mazeret yok. Sezon başında 11 hafta sonunda 30 puan alacaksanız deseler herkes kabul ederdi.

Tabii ilk puan kaybımızın bu maç olmaması bizim için daha iyi olurdu ama bu futbolun içinde hep var. Yaralı, sıkıntılı takım büyük maçlarda bir kükrer."

"Bu sene işler çok daha farklı"

"Geçen sene de iyi gidiyorduk, bir Trabzonspor maçı sonrası işler kötüye gitmeye başladı. Sakın bu psikolojiye girmeyin. Bu sene işler bizim için olumlu anlamda çok daha farklı."

"Fenerbahçe'ye karşı kurulan sistemin deşifresiydi"

"27 yıllık hakem Kemal Yılmaz, meslekten istifa ettiğini açıkladı. Bu istifa adeta Fenerbahçe'ye karşı kurulan sistemin deşifresiydi.

Sonra 31 Ekim Salı günü Halk TV'de Murat Ağırel futbol ve kara para açıklamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Temiz futbol hepimizi ilgilendirir.

Bu iddiaların TFF tarafından ele alınış biçimi bizi ilgilendirir. Bizim bir sürü farkı iddiamız var.

Oradaki tutumları da, buradaki tutumları da paralel. TFF, 3 Kasım'da bir açıklama yaptı, kısacası, "Bizi bağlamaza" getirdi.

3 Kasım'da Yeni Asır Gazetesi'nde 'İzmirli Hakem Çetesi' diye çok önemli bir haber yapıldı. Boşanma haberi ama futbolu ilgilendiren çok önemli şeyler var.

Halk TV'deki iddialar endişe verici, TFF'nin açıklaması 'Beni bağlamaz' şeklinde. Seni bağlar. TFF, futbolu temiz tutmak zorunda."

"Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?"

"Geçen hafta, Türk futbolunun 6 gününde yaşananlar başka bir ülkede olsa yer yerinden oynardı.Bir tanesi olsa dahi.

Bakalım bizim ülkemizde neler olacak. Her zamanki gibi görmezden mi gelinecek, iddialar araştırılmayacak mı yoksa bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?"

Gerçekse dibine inersin. Dibine indiğin o zaman başka konuların da dibine inmiş olacaksın.

Ancak gerçek değilse de atıp tutanlar bunun bir bedelinin olduğunu anlayacak çıktıkları televizyon programlarında daha dikkatli davranacaklar.

"Senin fiziken çağırıp benim ifademi alman lazım"

"Ali Koç olarak doğrudan veya dolaylı bir şekilde bana gönderilen bir görüntü yok. 'Bunu incelemeniz lazım, ne bekliyorsunuz?' dedim. İki soru sorulmuş.Cumartesi yolluyorlar, üç gün içinde cevap verin diyorlar.

"1- Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın VAR kayıtları size gönderildi mi?, 2- Söylemek istediğiniz başka bir husus var mı?"

Olay bu. Senin fiziken çağırıp benim ifademi alman lazım. Benim, ilgili herkesin. Bu iddialarda bulunan kişi, gerçekleri o kadar saptırabiliyor ki. Böyle yazıyla, iki tane ucuz soruyla soruşturulacak konular değil.

Türk futbolunun selameti için sonuna kadar soruşturulması gereken konular bunlar."

"Alt liglerde inanılmaz bahis dönüyor"

"Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. TFF'ye gidiyorum. Gizli çekilmiş görüntüleri gösteriyorum.İki takım arasında pazarlık yapılıyor.

TFF'nin burada ne yapması gerekiyor? Bu videolar benim elimde var. Bunların soruşturulması gerekmiyor mu?"

"Nasıl oluyor da sistem bir takım lehine çalışıyor"

Rakibimiz, birçok maçını tek farkla kazanmıştır.

Hakem kararlarında skoru etkileyecek olanlara odaklanıyoruz ama sadece kritik hatalar değil, maçın akışını etkileyen düdükler skoru etkileyen unsurlardır. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkilemektedir.

Rizespor'a da Allah sabır versin. Ne hikmetse bu Rize'de hep garip şeyler oluyor ve hep birinin lehine oluyor.

Nasıl oluyor da sistem bir takım lehine çalışıyor.”

"Bunlardan kurtulmadan Türk futbolu kurtulmaz"

"Kadir Sağlam, Koray Gençerler, Alper Ulusoy... Bu isimleri, kafanıza kazıyın. Bunlardan kurtulmadan, Türk futbolu kurtulmaz.

Biz niye hakemi yenmek zorundayız? Böyle bir algı oluştu; 'Takım kuracaksın, hakemi yeneceksin' niye? Neden bu hatalar hep bir takımın lehine oluyor?"

"Bir komediye dönüşmüştür"

"Bir takımdan bahsediliyor, 536 Passolig'i var, 4-5 bin TL'den bilet satıyor. 10 bin bilet satılmış ama stadyumda 3 kişi var deniliyor.

Başka bir maçta da 50 bin TL'lik bilet satılmıştı deniyor. Yani kara para aklama imasında bulunuluyor. Bence çok ciddi bir iddia bu.

Küfür eden seyirciyi neredeyse göz bebeklerinden tanımlayacak diye bize anlatılan bu e-bilet yatırımı, gelinen noktada TFF'nin kara para aklamaya kadar ulaşan iddialara karşı sorumluluk sahibi olmadığını yazılı olarak duyurduğu bir komediye dönüşmüştür.

Soruşturun kardeşim. Temiz futbolu ilgilendiren bir konu. Gücünüz yetmeyebilir, devletin gücüne başvurmanız lazım.

RTÜK'e gitmeyi biliyorsunuz programlara ayar vermek için. 'Beni ilgilendirmez' diyor. Nasıl sizi ilgilendirmez? Futbol, bir suç için kullanılıyorsa; sizi sonuna kadar ilgilendirir."

"UEFA'ya ve IFAB'a şikayet edeceğiz"

"Şimdi gelelim Hakan Ceylan ve Leyla Ceylan konusuna... Bu boşanma davasında, Türk futbolunu ilgilendiren iddialar vardır.

Buna da herhalde boşanma davası, beni ilgilendirmez diye açıklama yapacak. Bu boşanma davasının içindeki, araştırılması istenen konular sonuna kadar araştırılmalı.

Biz bu 'İzmirli Hakem Grubu' olayını UEFA'ya, IFAB'a şikayet edeceğiz. Sahte rapor alan adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz? Dişlerini fırçalarken aynaya baktığında utanmıyor musun?

"Futbolun marka değeri sorunları çözerek artırılır ört bas ederek değil"

Vazifelerini yerine getiremiyorlar. Evrak bürokrasisini yerine getiremiyorlar. Mağdur olmamak için de eski tarihli rapor alıyorlar. Ben bunu başka kaynaklardan öğrendim.

Bu haber çıkmadan çok önce. Bu üç hakem sahte rapor aldı mı, almadı mı? Bu kadar basit bunu öğrenmek. Yine mi üstünü örteceksiniz? Bakın, futbolun marka değeri sorunları çözerek artırılır, örtbas ederek değil.

Sahte rapor alan adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz? Her şey bir kenara dişlerini fırçalarken aynaya baktığında utanmıyor musun kardeşim sen?"

"VAR kayıtlarının Cüneyt Çakır'a verildiğini öğrendik"

"Sayın Erman Toroğlu "VAR kayıtları Cüneyt Çakır'da, bunu araştırın" demiş. Biz de inceledik. Söz konusu 2020/21 sezonu VAR kayıtlarının Tarık Ongun tarafından Cüneyt Çakır'a verildiğini öğrendik.

Doğru mu öğrendik, yanlış mı öğrendik? Başvurduk, soruşturun dedik ama yine bir hareket yok."

"Karakteri zayıf, omurgasız"

"MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu. Bir araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız. Bu arkadaş mevkii seviyor. Onun için verilecek her talimatı yerine getirecek potansiyeli var."

"Türk futbolunda milat olmalı"

Kemal Yılmaz'ın açıklamaları, Türk futbolunda bir milat olmalı. Türk futbolun yozlaşması bu açıklamada gizli.

"Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırılıyorum ve mesleği bırakıyorum" diyor adam.

Bu adam daha ne desin? TFF'nin yerinde olsam, bu adamı derhal korumaya alırım.

Fenerbahçe camiası, ayaklanın. Sosyal medyadaki genç arkadaşlar, bir kötü maç sonrasında yemediğimiz hakaret kalmıyor. Bakın neler dönüyor!

"Benim bu anlattıklarımdan sonra ülkenin ayağa kalkması lazım"

"Serdar Tatlı, eski MHK Başkanı. Kendisiyle ilgili çok olumlu konuşulur. Sayın Tatlı'nın, görevinden istifası sonrası TFF'ye bir mektup bıraktığı konuşuluyor.

Mektubun içeriğini kimse tam olarak bilmiyor. Daha da enteresanı kimse merak etmiyor. 3 tane hakemden bahsediyor.

Bu hakemlere kesinlikle maç verilmemeli diyor. Bu isimler bende var ama şu an telaffuz etmeyeceğim. Sayın Büyükekşi; böyle bir mektup gördünüz mü, bu konular var mı, bu mektubu paylaşmanızı engelleyecek bir durum var mı?

Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı 'bu 3 hakeme kesinlikle maç verilmemelidir' diye mektup bırakıyor. Bu hakemler hala yoğun maç alıyor. Benim bu anlattıklarımdan sonra ülkenin ayağa kalkması lazım."

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçındaki penaltı pozisyonu

Bu bir maçta daha yaşanmış biz fark etmemişiz. Serkan Olguncan, yine yardımcı hakem.

Fenerbahçe-Gaziantep maçı, sezonun ilk maçı yanılmıyorsam. Hakemi ikaz ederek Abdulkadir Bitigen'e penaltı verdiriyor, karar VAR'dan dönüyor.

Yorumcular, net penaltı ve bu pozisyona VAR karışamaz diyor. Serkan Olguncan, haftalarca maç almıyor. 13 Ağustos-25 Eylül arası maç almıyor.

VAR'da kim var? Malum karakterler. Serkan Tokat, Alper Ulusoy aralıksız şekilde maç almaya devam ediyor. Sayın Büyükekşi, doğru mu söylüyorum, yanlış mı? Ne dersin bilmiyorum, bunu ve altındaki nedeni soruyorum.

"Özür diliyorum"

"Bir özür borcum var. Sayın Ferhat Gündoğdu bir 8 Mart operasyonu yaptı.

Bu operasyona en büyük tepki verenlerden biri bizdik. Galiba haklıymış demiştim, şimdi net haklı diyorum.

Özür diliyorum. Sayın Çebi de zaman zaman dokunduruyor bize bu konuda kendince haklı."

"Ulıenberg'i kafalamışlar"

Hakemlik camiasında bir terör estirilmiş. Ankara, Antalya gibi bölgelerdeki hakemler hata yaparsa büyük cezalar alıyor. İzmir bölgesi hakemleri hata yapsa da ceza almıyor.

Herkes biliyor bunu! Uilenberg vardı hatırlarsınız. Adamı kafalamışlar, bedava diş tedavisi falan... Biliyorsunuz Tolga Özkalfa da dişçi. Normal bir Avrupalı hayatta kabul etmez böyle bir şeyi!"

"Bu iş böyle gitmez"

"Bu iş böyle gitmez. Ulusoylarla, Ceylanlarla, Gençerlerle, Tokatlarla bu iş gitmez.

Verin beni mahkemeye. Milyonların önünde yaptığınız işleri anlatıyorum. Keşke verseniz."

"Benim hocamı kim sevk etti?"

"Benim hocamı PFDK'ya kim sevk etti? Kendi MHK Başkanınıza, on binlerce insan küfrederken sevk etmediniz. Benim hocamı kim sevk etti? Danışman mı sevk etti? Kim sevk etti kardeşim?

Bir gün bizden biri Federasyon'a gidip birini tokatladı diye haber çıkarsa şaşırmayın. İş oraya gidiyor. Benim hocamı şu söylemlerden dolayı kim sevk etti? Diğer hocayı kim sevk etmedi?"

"Dürüstlerin sesi elbet bir gün daha çok çıkacak."

"İki tane hakem kahvaltıdalar. Biri Cüneyt Çakır. Bu fotoğrafta bir şey yok ama bilin peşinizdeyiz.

Fenerbahçe camiası topyekûn destek verin. Demokratik haklarınız çerçevesinde, nefes aldırmayın bu adamlara. Dürüstlerin sesi elbet bir gün daha çok çıkacak."

"Erden Timur'a yanıt"

"Bir arkadaş var, dürüstlüğün abidesi, Türkiye'de ondan dürüst insan yok. 'Elimde belgeler var' dedi. Bunun için de TFF'ye başvurduk, isteyin belgeleri dedik.

Yok yok yok, istemiyor. Yapmıyor, yapamıyor, korkuyor, bilmiyorum bunun açıklamasını. Bu arkadaş, elinde olan belgeleri ifade edebilmek için bir programa çıktı.

Bahsettiği iki konu var belge diye. Biri eski MHK Başkan Lale Orta'nın VAR görüntülerini bana yollaması.

Bunlar öyle bir organizasyon ki... Bizzat dedik diye bunların medyadaki ekibi dolaylı olarak gitti diyor. İçiniz rahat olsun, bize gelen hiçbir şey yok bununla ilgili. Bu ülkede yalanla dolanla iş yapan insanlardan bıktım.

TV'deki arkadaşlara da söylüyorum, sakın Fenerbahçe'yi, gerçekten adalet isteyen ve hakkı yenen Fenerbahçe'yi onlar da temiz eller istiyor ile aynı cümlede kullanmayın. Biz gerçekten istiyoruz. Elimizde bilgiler var, belgeler var, iddialar var, başvurular var. Onlarda ne olup olmadığını, ne kadar yanıltıcı olduğunu iki dakika sonra size göstereceğim. Bizi bu adamlarla aynı cümlede kullanmayın."

"Kim bu 12 hakem?"

Bu adama diyorlar ki 'Çık bir şeyler yayınla, çık belge yayınla' diyorlar. Biri Lale Orta'nın bana yolladığı videolar, saat veriyor, girdi, çıktı diyor, 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor. 12 hakem, 12 hakem, 12 hakem diyor. Kim bu 12 hakem? Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış.

"İyi niyet ve adalet anlayışını sorgulamak durumundayız"

"Geldiğimiz nokta itibariyle; Fenerbahçe olarak Mehmet Büyükekşi'nin iyi niyetini ve adalet anlayışını sorgulamak durumunda kaldık. Sizin yaptıklarınızdan dolayı mecbur bırakıldık."

"MHK başkanınızı koruyamadınız"

"Geçen sezon rakibimiz diyor ki 'PFDK Başkanı üzerinde Fenerbahçe formasıyla karar veriyor'. Başkana kaç defa dedim, 'Çık de ki; Ben Galatasaray kongre üyesiyim'. Bütün tartışmalar biterdi.

MHK başkanınızı koruyun dedim, bırak korumayı ana avrat küfür ettiler kadıncağıza. Sevk bile etmediniz."

"Büyükekşi, hakemlerle özel toplantılar yapıyor"

"Mehmet Büyükekşi'nin kendine has bir yönetim tarzı var. Hakemlerle özel toplantılar yapıyor. Mesela bir hakemi çağırıyor, başka bir hakemin maçındaki pozisyonu soruyor.

Bu, iyi niyetli bir şey olabilir ama son derece yanlış yerlere giden mesajlar da olabilir. MHK ile her hafta toplanıyor. Ne oldu bağımsızlık?"

"Şampiyonluk kutlamasındaki halini unutamayacağız"

"Mehmet Büyükekşi'nin tuttuğu takımın galibiyetlerinden sonra maçın hakemini, başkalarının önünde övdüğü ve bunun sık sık yaşandığı ifade ediliyor.

Bu doğru mu Sayın Başkan? Şampiyonluk kutlamasındaki halinizi unutamayacağız. Diğer bütün turnuvalarda kupayı verip gidiyorlar. Sizin gibi tepinmiyorlar."

"Şaibeli insanlarla yola devam etmeye devam edecek misiniz?"

"Yıllardır Türk futbolunda hakemler arasında bölgesel kavgalar olduğu iddia ediliyor. Ben tüm çıplaklığıyla Ege'yi anlattım. Bununla ilgili bir şey yapacak mısınız?

Oğuz Sarvan hiçbir titri olmadan akademide çalışmaya devam edecek mi? Burçin Keskin iki kere kovulduğu TFF'de akademide çalışmaya devam edecek mi? Siz, Serdar Tatlı'nın mektubu için ne yapacaksınız? Ege Bölgesi hakemlerinin bu kadar FIFA kokartlı olması tesadüf mü değil mi diye bakacak mısınız?

Şaibeli insanlarla yola devam etmeye devam edecek misiniz? Şeffaflık derken anket sonuçlarını saklamaya devam edecek misiniz? Burada hiçbir saygısızlık ve sevgisizlik yok.

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden birinin şampiyonluk yarışını dibinden etkileyecek konuları gündeme getirmesi bizim en doğal hakkımızdır."

"Temiz futbol mu? Tiyatronun devamı mı?"

"Saf belirleyeceksiniz. Temiz futbol mu? Tiyatronun devamı mı?

Biz bu işe kellemizi koyduk! Çok yaşa Fenerbahçe! Çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti!"