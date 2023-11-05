BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  DÜNYA

İsrail mülteci kampına saldırdı! 20'den fazla ölü var...

İsrail mülteci kampına saldırdı! 20'den fazla ölü var...

İsrail, Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. Son olarak, İsrail savaş uçakları Bureij Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırı sonucu en az 20 can kaybı yaşandı ve çok sayıda insan yaralandı.

Abone ol

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu son olarak Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail mülteci kampını vurdu

İsrail ordusu işlediği insanlık suçlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı hedef alan İsrail ordusu, ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

 

ÖNCEKİ HABERLER
4 saatlik 45. İstanbul Maratonu son buldu
4 saatlik 45. İstanbul Maratonu son buldu
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 zanlı yakalandı!
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 zanlı yakalandı!
Konyaspor, Fatih Karagümrük'ten 1 puanı son dakikada aldı
Konyaspor, Fatih Karagümrük'ten 1 puanı son dakikada aldı
Grekoromen Güreş 1. Lig'de şampiyon Beşiktaş!
Grekoromen Güreş 1. Lig'de şampiyon Beşiktaş!
İncirlik Üssü önünde eylem yaparak askeri bölgeye girmeye çalışan gruba polisten müdahale!
İncirlik Üssü önünde eylem yaparak askeri bölgeye girmeye çalışan gruba polisten müdahale!
Ankaragücü, Başakşehir maçındaki gol düellosunda kazanan çıkmadı
Ankaragücü, Başakşehir maçındaki gol düellosunda kazanan çıkmadı
Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti, tartışma büyüdü
Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti, tartışma büyüdü
Fahrettin Koca açıkladı: Gazze için bekleyen 2 gemiye giriş izni verildi
Fahrettin Koca açıkladı: Gazze için bekleyen 2 gemiye giriş izni verildi
Öğretmenin evinden uyuşturucu ve silah çıktı!
Öğretmenin evinden uyuşturucu ve silah çıktı!
Kadıköy’de şok eden olay, çöpün içinden çıktı
Kadıköy’de şok eden olay, çöpün içinden çıktı
İki kardeş mantar toplarken uçurumdan yuvarlandılar!
İki kardeş mantar toplarken uçurumdan yuvarlandılar!
Newcastle United'a kaybeden Arsenal, zirve yarışında yara aldı
Newcastle United'a kaybeden Arsenal, zirve yarışında yara aldı