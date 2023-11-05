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Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti, tartışma büyüdü

Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti, tartışma büyüdü

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 M 3515 plakalı minibüs şoförü ile 34 BSL 566 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

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Tartışmada araçlarından inen sürücüler yol ortasında kavga etmeye başlarken, minibüsten inen bir şahıs, önce sürücüye vurmaya çalıştı ancak sürücü karşı koyunca ticari aracın ön camına elindeki bir aletle defalarca vurarak zarar verdi. Bu sırada minibüsünden inen şoför ise ticari aracın içindeki diğer adamı çekerek dışarı çıkarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerin olay yerinden ayrılması ile kavga son buldu. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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