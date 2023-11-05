CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilk gününde şok protesto: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen protesto edildi. Ecevit'in kabrini ziyaret eden Özel'e Devlet Mezarlığı girişinde ismini vermeyen bir kadın tepki göstererek, "Sırtından hançerledi bunlar, sırtından vurdu. İkisinin de elinden tuttu, ekmek yedirdi. İş sahibi yaptı. İmamoğlu'nu biz getirdik. İkisine de biz oy verdik. Böyle şey olmaz." dedi.Abone ol
CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi.
Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasını “Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu, “Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı” dedi.
Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.