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Adıyaman'da demir yüklü kamyon devrildi, 2 yaralı

Adıyaman'da demir yüklü kamyon devrildi, 2 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde demir yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Nail Dede idaresindeki inşaat demiri yüklü 14 EV 762 plakalı kamyon, Sincik ilçesine bağlı Eskiköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Nail Dede ve araçta bulunan Mehmet Bağcı yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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