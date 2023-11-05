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İlk tur sonrası çekilme kararı alan Kılıçdaroğlu nasıl ikna oldu? Ayrıntıları Mehmet Akif Ersoy paylaştı

İlk tur sonrası çekilme kararı alan Kılıçdaroğlu nasıl ikna oldu? Ayrıntıları Mehmet Akif Ersoy paylaştı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, CHP yapılan kurultay esnasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun odasında yaşananları anlattı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, taraftarlarının baskıları sonucu çekilme kararından son anda vazgeçti.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci turda 812 oy alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan seçildi. 13 yıldır bu görevi sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

İlk tur sonrası az farkla gerideydi

İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, ilk tur sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nun çekilme kararı aldığı iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ersoy, Kılıçdaroğlu’nun dün gece çekilme kararı aldığını fakat kendisine yapılan baskı sonrası son anda oy kullandığını öne sürdü. İşte Ersoy'un paylaşımı:

"Kılıçdaroğlu salondaki odasında ekibiyle kesin olarak çekilme kararını paylaşmış. Akabinde yaklaşık 25-30 kişi “kaybedersek onurumuzla kaybederiz, çekilemezsiniz. 12 senedir “dönmem yolumdan” diye siz bize öğretmemiş miydiniz? Demişler. Hatta bir depremzede gelip, “buna siz karar veremezsiniz biz buraya sizi desteklemek için gelmişken” vs. demiş. O da ikna olmuş ve tekrar oy kullanmaya çıkmış."

 

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