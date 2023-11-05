Bu da Kuzey Kore bayramı: 18 Kasım Füze Endüstrisi Günü!

Kuzey Kore, Hwasong-17 kıtalararası balistik füzesinin test edilişinin kutlandığı 18 Kasım gününü “Füze Endüstrisi Günü” ilan etti.

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Kuzey Kore, nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çekerken, silah teknolojilerinin gelişimini kutlamak için özel gün ilan etti. Yapılan açıklamada, Hwasong-17 kıtalararası balistik füzesinin 2022 yılında test edildiği gün olan 18 Kasım’ın, “Füze Endüstrisi Günü” olarak belirlendiği aktarıldı. Kararın, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komitesi tarafından alındığı açıklandı.

ABD'ye gözdağı amacıyla test edilmişti

İlk test atışının 18 Kasım 2022'de gerçekleştirildiği yeni tip Hwasong-17 füzesi, 68 dakika havada kalarak, 999.2 kilometre yol kat etmiş ardından 6 bin 40 kilometreye ulaşarak Japon Denizi'ndeki uluslararası sulara isabet etmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise, füze denemesinin “ABD'nin ve diğer düşman güçlerin Kore Yarımadası'ndaki askeri ve siyasi durumu ısrarla tahammül edilemez bir duruma sürükleyen çatışma hamleleri karşısında gerçekleştirildiğini” ifade etmişti. Ülkesinin Kore Yarımadası'ndaki “askeri blöflere” sert şekilde karşılık vereceğini söyleyen Kim, Kuzey Kore'nin “nükleer silahlara nükleer silahlarla, topyekun çatışmaya topyekun çatışmayla karşılık vereceği” uyarısında bulunmuştu.